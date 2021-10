Archeologové odhalili v jihočeské trase D4 pravěká sídliště a hroby. Výzkum i stavba pokračují

„Máme zde minimálně dvě sídliště ze starší doby železné neboli z doby halštatské, což je období zhruba mezi roky 800 až 400 před naším letopočtem. Pak tu máme další lokalitu, na které máme prozatím nálezy z doby laténské, to znamená Keltů (1. století př. n. l.). Tam je i velký předpoklad, že by mohlo být osídlení následné, z doby římské, čili germánské osídlení (kolem přelomu letopočtu),” řekl k průzkumu kolem D4 archeolog Jihočeského muzea Ondřej Chvojka.

„Uvedené nálezy byly objeveny v lokalitách, ve kterých byly obdobné nálezy předpokládány projektem zpracovaným dle předběžného archeologického průzkumu. Nejedná se tedy o události, které by měly mít vliv na plánovaný postup výstavby. Archeologický výzkum na stavbě stále probíhá a předpokládá se jeho dokončení nejpozději na jaře příštího roku,” sdělila Novinkám Daniela Pedret, mediální zástupkyně společnosti Via Salis - tato organizace dálniční úsek buduje.

Nálezy z jiných let již potvrdily osídlení Keltů, Germánů i Slovanů. Kolem Čimelic teď archeologové odstranili ornici na sedmi místech. Zajímají je zbytky pravěkých staveb, zahloubené v původním podloží. Objevili i dva hroby, základy barokní kaple či několik úvozových cest, možná raně novověkých. Našly se i základy keltských chat.

Nejstarší prosné bylinné pivo v Evropě se 3000 let ukrývalo ve vědru na Pardubicku

Nejstarší prosné bylinné pivo v Evropě se 3000 let ukrývalo ve vědru na Pardubicku Věda a školy

„Zatím je až překvapivě hodně archeologických nálezů. Když to srovnáme s Českobudějovickem, kde už jsme zkoumali řadu úseků D3, tak v okolí Čimelic je jich daleko větší koncentrace. Jsme v krajině, která byla poměrně intenzivně osídlená, zejména v některých úsecích pravěku a raného středověku. V době železné to mohlo být jedno z jádrových území v celém regionu,” popsal Chvojka.

Místa, jimiž vede D3, zkoumají archeologové 20 let. Jak přibližuje výstava v Jihočeském muzeu, našly se tam groše z časů Václava IV., keramika i jantarové korálky.

K dostavbě D4 by se daly použít příbramské uranové haldy, zvažují Francouzi

K dostavbě D4 by se daly použít příbramské uranové haldy, zvažují Francouzi Domácí

Co se týká výše uvedené dostavby 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem, ta započala v červnu. Je rozdělena do pěti úseků, staví se všechny najednou. Náklady budou téměř deset miliard Kč bez DPH. Zároveň se bude modernizovat 16 kilometrů už zprovozněných částí. V provozu bude celá D4 v prosinci 2024.

Nový úsek D4 staví zmíněná společnost Via Salis, která vznikla jako společný podnik zastupující vítězné konsorcium francouzských firem Vinci Concessions, Vinci Highways a Meridiam. Pak bude dálnici a navazující části silnice I/20 provozovat a udržovat 24 let a čtyři měsíce, za což stát bude platit. Stát by měl za využívání nové dálnice zaplatit 17,8 miliardy Kč.