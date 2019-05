roš, Právo

Simulace probíhala v režii Paula Chodase, technika amerického NASA (Národního úřadu pro letectví a vesmír), který hru vytvořil. Účastnili se jí i odborníci z Evropské vesmírné agentury (ESA) a složky amerického záchranného systému.

Obrana padla sporem o použití A-střely

Zkázou francouzské Riviéry a bangladéšské Dháky dopadlo podobné cvičení také v letech 2013 a 2015, zatímco předloni se naopak podařilo před apokalypsou uchránit desetimilionovou japonskou metropoli Tokio, informovala agentura AFP.

Letošní scénář předpokládal asteroid o průměru až 300 metrů s jednoprocentní pravděpodobností, že 29. dubna 2027 dopadne na coloradský Denver. Mizivá možnost ale postupně přerostla v jistotu. Tým tak musel postupně reagovat na stále se měnící situaci.

Spojené státy, Evropská unie, Rusko, Čína a Japonsko vyrobily a v roce 2024 odpálily celkem šest střel, které měly dráhu asteroidu odchýlit nárazem. Tři ho zasáhly a záměr se zdařil. Avšak z tělesa se odlomil asi 60metrový kus, který nabral směr na New York.

Asteroid zabiják je nepravděpodobný, ale chtěli jsme problémy ukázat a probrat je. Paul Chodas, tvůrce cvičení z NASA

Plán USA zničit menší asteroid jadernou explozí, jenž vyšel v případě Tokia, však spustil politické spory. Zbylo tak šest měsíců připravit se na nejhorší, tedy že New York neodvratně čeká zkáza. Příkazem dne se stala evakuace.

S ní ale i problémy, jestli lze vůbec přesídlit osm až 10 milionů lidí, kdo takovou operaci uhradí a zajistí. Vyrojily se i četné právní otázky typu: mají lidé dál platit své hypotéky, bude-li jejich dům či byt za půl roku určitě zničen?

„Asteroid zabiják je vysoce nepravděpodobný, ale chtěli jsme problémy ukázat a probrat je,“ řekl tvůrce hry Chodas. Zpráva o cvičení nehovoří o tom, kolik lidí nakonec přišlo o život v této fiktivní apokalypse, ale parametry exploze hovoří samy za sebe.

Asteroid vlétl do atmosféry rychlostí 19 kilometrů za vteřinu a explodoval ve výšce 15 km nad Central Parkem silou tisíckrát větší, než měla A-bomba z Hirošimy, tedy silou asi 15 milionů tun TNT, srovnal se zemí vše do 15 kilometrů a ničil až do 68 km od epicentra.

Skutečný asteroid nás jen těsně mine

Příští takové simulační cvičení se plánuje za dva roky ve Vídni, ale naším směrem se skutečně řítí asteroid s rozměry velmi podobnými těm, s nimiž počítali oborníci letos. Tedy asi s 300 metry v průměru, připomněl britský list The Independent.

Byl pojmenován Apophis podle staroegyptské mytologické bytosti představující chaos, a Zemi má minout 13. dubna 2029 ve vzdálenosti něco přes 30 tisíc kilometrů. Na vesmírné poměry je to těsné, i když stále ještě bezpečné, a proto půjde zejména pro vědce o zcela ojedinělou příležitost k pozorování.