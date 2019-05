Mělo jít o start dvoustupňové nosné rakety Falcon 9 americké soukromé společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska s nákladní lodí Dragon. Původně měl náklad letět v úterý, pak ve středu, avšak start musel být kvůli problému s elektřinou na ISS odložen.

Důvodem nejnovějšího odkladu má být zřejmě malá závada u startovací plošiny. K příštímu pokusu o start dojde v sobotu v 8:48 SELČ.

Launch has scrubbed today. Join us tomorrow for a launch attempt at 2:48 a.m. EDT from SLC-40 pic.twitter.com/HPF0FEUGVz

Jedná se o 17. misi firmy SpaceX s komerčním nákladem NASA pro zásobování vesmírné stanice. Dragon má na palubě přibližně 2,5 tuny materiálu: zásoby pro posádku, zařízení pro hardware a také přístroje pro výzkum – například vědecký přístroj NASA Orbiting Carbon Observatory-3 (OCO-3). Ten bude měřit koncentraci fluorescence a oxidu uhličitého.

Raketa Falcon 9 s lodí Dragon při čekání na start ze základny na floridském mysu Canaveral

FOTO: NASA

Loď měla podle dosavadních plánů po zakotvení zůstat u orbitálního komplexu do 31. května, pak by se měla vrátit zpět na Zemi.

Test motorů rakety Falcon 9 byl již dříve úspěšný, nicméně určitá nesnáz se vyskytla na oběžné dráze – mezinárodní stanice se začala potýkat s problémy s elektrickou sítí, kvůli nimž SpaceX na žádost NASA odložila středeční zásobovací let k ní.

Už v pondělí se na ISS objevila závada na elektrické přepojovací jednotce (MBSU), ze které je rozváděna elektřina do dvou z osmi staničních energetických větví.

„Neexistuje žádné bezprostřední riziko pro posádku nebo stanici,“ zdůraznil úřad NASA. „Týmy pracovaly na plánu robotické výměny problematické jednotky a plné obnovy staničního elektrického systému,“ dodala agentura.

Kvůli potížím se ale musela staniční robotická paže Canadarm2, která měla pomáhat při zachycení nákladní lodi, spoléhat jen na jednu ze dvou elektrických větví. Funkčnost ramene ohrožena nebyla, ale podle předpisů musí mít záložní energetické připojení, pokud astronauti plánují zachytit přilétající zásobovací loď. Dragon není vybaven systémem automatického připojení ke stanici – přistání vypadá tak, že robotická paže nejprve plavidlo zachytí a poté je astronauti připojí ke stanici.

Flight controllers successfully complete operation to replace failed electrical relay box and bring station back up to full power. All systems are now go for SpaceX launch early Friday morning. https://t.co/LVg67uwFgL pic.twitter.com/yovVUxVaIx