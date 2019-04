fš, Novinky

Vesmírný kamion k ISS definitivně dorazil v 11:28 SELČ. Cygnus nejprve úspěšně zachytila na stanici americká astronautka Anne McClainová robotickým ramenem, které pak později během dne na základě povelů z pozemského řídícího střediska loď připojí ke staničnímu modulu Unity, kde zůstane do konce července.

The Exp 59 crew is preparing for Friday morning's arrival of the science-packed @NorthropGrumman #Cygnus space freighter and continuing more human research. #AskNASA | https://t.co/0tWITAbGVg pic.twitter.com/B5ATftPqZl — Intl. Space Station (@Space_Station) 18. dubna 2019

Jde o rameno kanadské výroby jménem Canadarm2, se kterým astronauti pracovali při svém zatím posledním výstupu do otevřeného kosmu. To slouží k manipulaci s nákladem mimo ISS i právě k připojování nákladních lodí. McClainovou má nyní jistit ještě její kanadský kolega David Saint-Jacques.

Nákladní loď Cygnus podle vesmírné agentury NASA během čtvrtka vylepšovala svůj přístup k ISS, zatímco se posádka chystala na její přílet. Od nosné rakety Antares se plavidlo oddělilo úspěšně.

We have confirmed that our Ultraflex solar arrays are fully deployed on the NG-11 S.S. Roger Chaffee #Cygnus. Next stop: @Space_Station! #NorthropGrumman pic.twitter.com/OxgM37Bcro — Northrop Grumman (@northropgrumman) 17. dubna 2019

Roboti a myši



Cygnus nese mimo jiné myši, létající roboty a řadu dalších experimentů a výzkumných přístrojů. Astronauti již nastavili hardware pro prostředí, kde mají hlodavci přebývat – bude se zkoumat, jak jejich imunitní systém reaguje na mikrogravitaci, tedy nedokonalý stav beztíže.

Posádka bude také testovat schopnosti malých autonomních včelích robotů při rutinních „domácích“ pracích v prostoru ISS.

Video

Na ISS budou astronautům pomáhat speciální roboti

zdroj: Novinky/Reuters

Podle amerického vesmírného úřadu se jedná o jedenáctý, poslední zásobovací let lodi Cygnus pro kosmickou stanici na základě první dohody společnosti Northrop Grumman s NASA pod zkratkou CRS-1. Na podzim by měla mezi těmito partnery začít realizace nové dohody CRS-2, která počítá s dalšími 11 takovými komerčními zásobovacími lety.

Cygnus by měl u ISS zůstat do 23. července. Po odpojení vypustí minisatelity soukromé společnosti NanoRacks a bude až do prosince pokračovat v prodloužené misi na oběžné dráze. Nakonec s několika tunami odpadu z ISS při plánovaném sestupu shoří v atmosféře.

Start rakety Antares s nákladní vesmírnou lodí Cygnus společnosti Northrop Grumman ze 17. dubna

FOTO: Profimedia.cz

Kromě zmíněných dvou členů, McClainové a Saint-Jacquesa, tvoří aktuální osazenstvo stanice ještě američtí astronauti Christina Kochová a Nick Hague a ruští kosmonauti Alexej Ovčinin s velitelem ISS Olegem Kononěnkem.