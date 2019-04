Kochová přiletěla na ISS dne 15. března, na oběžné dráze kolem Země zůstane do února příštího roku. Překoná tím dosavadní rekord v délce nepřerušeného letu ženy do vesmíru, který v letech 2016–2017 vytvořila 288 dny bývalá astronautka NASA Peggy Whitsonová, uvedla americká vesmírná agentura.

Délka prodloužené mise Kochové bude jen o málo kratší než dosud nejdelší nepřetržitý let astronautů NASA. Držitelem tohoto rekordu je bývalý astronaut Scott Kelly, který v letech 2015–2016 ve vesmíru pobýval 340 dnů.

Astronautka NASA Christina Kochová (uprostřed) se svými kolegy Nickem Haguem (vlevo) a Anne McClainovou na palubě ISS

FOTO: NASA

Světovým rekordmanem je ruský kosmonaut Valerij Poljakov. Na palubě kosmické stanice Mir strávil v letech 1994–1995 nepřetržitě 437 dní a 18 hodin.

Kochová na ISS přiletěla s americkým astronautem Nickem Haguem a s ruským kosmonautem Alexejem Ovčininem a měla tam s nimi původně pobýt 204 dní.

Tříčlenná posádka: zleva Christina Kochová, Alexej Ovčinin a Nick Hague

FOTO: NASA

Spolu s touto trojicí tvoří nynější posádku stanice ještě Rus Oleg Kononěnko, Američanka Anne McClainová a Kanaďan David Saint-Jacques, kteří jsou v orbitálním komplexu od 3. prosince.

„Prodloužená mise Kochové pomůže vědcům získat další údaje o účincích dlouhodobých vesmírných letů lidí, které trvají déle než obvyklé šestiměsíční výpravy. Takovýto výzkum je zásadně důležitý pro budoucí výzkumné mise v hlubokém vesmíru na Měsíc a na Mars,“ uvedla NASA.

One month down. Ten to go. Today the possibility has become reality: My mission is planned to be extended through a third Expedition onboard @Space_Station! Privileged to contribute my best every single day of it. pic.twitter.com/b9RhhNHZzt