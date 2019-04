Zároveň vypustí mikrosatelit s kamerou, která bude událost i s odběrem vzorků snímat, připomněl Astronomický ústav Akademie věd ČR.

K vypuštění kanonu má dojít ve 4:13 SELČ, kamera má začít pracovat ve 4:31 SELČ, k odpálení projektilu má pak dojít ve 4:53.

Japonská kosmická agentura JAXA informovala, že sonda nyní k povrchu zhruba 300 milionů kilometrů vzdálené planetky Ryugu sestupuje. Ve čtvrtek kolem 15. hodiny středoevropského letního času byla osm kilometrů nad asteroidem.

[SCI] April 4 at 21:15 JST. The altitude of the spacecraft is now 8km. This image was received at 20:54 JST. pic.twitter.com/qRxP4a3coB

Zařízení, z něhož bude vystřelen kovový objekt, Hajabusa 2 uvolní ve výšce přibližně 500 metrů nad povrchem Ryugu. Rychlostí 7200 km/h (2 km/s) dopadne na povrch. Přístroje sondy poté budou zkoumat vnitřek takto vzniklé prohlubně. Jde o třetí a poslední akci s vytvářením impaktního kráteru.

Záměrem je získat vzorky, které se dopraví na Zemi, kde je podle japonských odborníků můžeme čekat příští rok.

Hajabusa 2 dorazila k asteroidu po třech a půl letech loni v červnu. Sonda už na povrch dopravila kontejner MINERVA-II 1 s dvojicí robotů pojmenovaných Rover-1A a Rover-1B a také německý přistávací modul MASCOT.

We have new realistic illustrations of Hayabusa2 created by Akihiro Ikeshita, updated to reflect the true surface of Ryugu! These illustrations show arrival & first touchdown. © Akihiro Ikeshita. Personal use is free but please contact for further use. https://t.co/2yWQLuVIT5 pic.twitter.com/wix9Qm4ur4