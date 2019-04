fš, Novinky

Loď se začala k vesmírné stanice do finální dokovací fáze přibližovat v 15:45 našeho času, což byl i plán, jak uvádí americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) na svém webu. U modulu Pirs v ruské části ISS měla podle očekávání definitivně zakotvit nejpozději v 16:25 SELČ. Stihla to asi o čtyři minuty dříve.

Posádka stanice, kterou aktuálně tvoří Američané Anne McClainová, Christina Kochová a Nick Hague, kanadský astronaut David Saint-Jacques a dva ruští kosmonauti Alexej Ovčinin a Oleg Kononěnko (nynější velitel ISS), následně musí zajistit vyložení zásilky. Jde o více než tři a půl tuny nákladu.

CONTACT and CAPTURE! 🚀



The #ProgressMS11 spacecraft successfully docked with the International @Space_Station. The cargo spacecraft delivered to the ISS over two tons of cargo, including fuel, air, equipment for maintaining the station in working order. pic.twitter.com/hoGIn8R8jP — РОСКОСМОС (@roscosmos) 4. dubna 2019

Ruská kosmická agentura Roskosmos potvrdila přistání.

The Progress cargo spacecraft successfully docked with the @Space_Station at 10:22am ET. Loaded with 3 tons of food, fuel & supplies for the orbiting outpost, the Russian resupply craft will remain docked for ~3 months before departing in July: https://t.co/tq8vqwgrgj pic.twitter.com/KZAY7YiBnW — NASA (@NASA) 4. dubna 2019



Ještě předtím, než Progress k orbitální laboratoři dorazil, tak po odpojení od nosné rakety dvakrát obletěl Zemi.

Na konci července se vrátí zpět

Podle informací portálu Spaceflight Now byl tento let již několikrát odložen. Původně měl Progress k ISS zamířit už 7. února. Připojen k ruskému segmentu má ve vesmíru zůstat do konce července.

Zásobovací vesmírný „náklaďák“ Progress je automatizovanou a nepilotovanou verzí lodě Sojuz a slouží k dopravě zásob a paliva na Mezinárodní kosmickou stanici. Má také schopnost zvýšit oběžnou dráhu stanice a ovládat její polohu pomocí svých trysek.

Fresh supplies coming our way! This Russian Progress cargo spacecraft just launched from the Baikonur Cosmodrome. It’s also a test-flight for a new streamlined 3-hr launch-to-docking profile. Fingers crossed! #DareToExplore pic.twitter.com/MptMmMqO6y — David Saint-Jacques (@Astro_DavidS) 4. dubna 2019

Pozoruhodná fotografie z vesmíru: David Saint-Jacques zachytil start Progressu.

Na oběžnou dráhu Progress vždy vynese a tím k ISS nasměruje raketa typu Sojuz.

Zásobovací loď Progress při čekání na start na kosmodromu Bajkonur.

FOTO: Roskosmos