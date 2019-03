Americké astronautky Anne McClainová a Christina Kochová měly 29. března absolvovat společnou pracovní směnu a pokračovat ve výměně baterií pro další pár slunečních panelů ISS. Vedení mise se po konzultaci s McClainovou a Haguem rozhodlo druhý výstup kvůli nedostupnosti vhodného druhého skafandru upravit.

Astronautka NASA Christina Kochová (uprostřed) se svými kolegy Nickem Haguem (vlevo) a Anne McClainovou na palubě ISS

FOTO: NASA

Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA), který deklaroval, že bezpečnost astronautů je základ, tak sice musel změnit plány ohledně složení týmu, ale jinak mise zůstává taková, jak se určilo dříve – čas a úkoly se nemění.

Minulý pátek vyšli z ISS Hague s McClainovou. Jejich úkolem bylo rovněž vyměnit některé staré baterie na solárních panelech stanice.

