Ve čtvrtek navečer se uzavřel průchod do lodi a v pátek 8. března kolem půl deváté ráno středoevropského času se stroj – jehož „posádku” tvoří jen figurína přezdívaná Ripleyová podle hrdinky filmové série Vetřelec – automaticky odpojil od modulu Harmony, který je jedním z amerických segmentů ISS.

Jak na svém Twitteru sdělil americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA), loď od té doby pomalu manévrovala z orbitální laboratoře na svou oběžnou trasu, aby se mohla i s Ripleyovou na palubě bezpečně vrátit na Zemi. Návrat až do přistání celkově trval něco přes šest hodin.

Musk měl obavy z cesty atmosférou

Návrat na Zemi je podle zakladatele SpaceX Elona Muska asi nejobtížnější část cesty.

„Hypersonický návrat mi dělá asi největší starost," přiznal několik hodin po startu mise s odkazem na žhavý sestup zemskou atmosférou při rychlosti tisíců kilometrů v hodině.

Ve 13:53 došlo podle NASA u vesmírného plavidla na přibližně čtvrt hodiny k zážehu motorů, což má pozměnit jeho dráhu tak, že nový nejnižší bod dráhy bude ležet v atmosféře. Ještě předtím se správně oddělila návratová kabina od válcovitého trunku, na jehož plášti byly solární panely i radiátory odváděcí teplo.

Ve 14:33 vstoupil Crew Dragon do atmosféry, ve 14:42 se otevřely čtyři brzdicí padáky a o tři minuty později dle plánu přistál v oceánu. SpaceX i NASA na svých twitterových účtech potvrdily, že přistání se povedlo.

Na místo zamířila asistenční loď firmy SpaceX jménem Go Searcher, která Crew Dragon vyzvedne z vody dopraví do přístavu. Vědci budou pečlivě monitorovat systém padáků a další náležitosti, aby se zajistila vyšší spolehlivost letů s lidskou posádkou.

Pokud vše proběhne podle plánů, bude úspěšně završena první zkušební mise na oběžné dráze, která je součástí dlouhodobé snahy NASA obnovit lety lidí do vesmíru americkými dopravními prostředky.

U ISS pět dní: historická automatická mise

Crew Dragon zadokoval u ISS v neděli 3. března v 11.52 středoevropského času, stalo se tak ve výšce 416 kilometrů nad Zemí.

K pevnému připojení lodi k modulu Harmony došlo v neděli přesně ve 12.03. Stalo se tak automaticky, což bylo poprvé v historii lodí od firmy SpaceX. Její nákladní plavidla musela dosud zachycovat robotická paže ovládaná posádkou stanice.

Plavidlo určené pro dopravu lidí do kosmu cestovalo bez živé posádky – společnost chtěla totiž ověřit bezpilotní režim, než se do lodě posadí člověk.

Figurínu Ripleyová posadili do křesla pro astronauty a vybavili senzory. Cílem je získat představu o tom, jak se budou na jejím místě cítit lidé.

S lidmi už v létě?

Mise Crew Dragonu byla schválena 22. února, jakmile NASA ukončila prověrku připravenosti k letu. Od nákladních lodí se Crew Dragon liší tím, že je vybaven zařízeními, která umožňují posádce přežít. Má záchranný systém s osmi raketami SuperDraco, které umožňují v případě problémů oddělit kabinu od lodi.

Kosmická loď Crew Dragon pouhé sekundy po pátečním odpojení od ISS

Jestliže se nevyskytnou žádné komplikace, měla by už v červenci po tomto testu následovat druhá mise, tentokrát již s lidskou posádkou – americkými astronauty Bobem Behnkenem a Dougem Hurleym.

Zbavit se závislosti na Rusku

NASA start lodě od SpaceX označila ze novou kapitolu v pilotovaných kosmických letech, protože jde o první takovou loď, kterou navrhla a postavila soukromá firma.

Měla by přispět k tomu, aby se Američané v programu pilotovaných letů zbavili závislosti na Rusku. To, že jsou odkázaní na stroje typu Sojuz, je dle serveru Space.com stojí kolem 80 milionů dolarů za osobu na palubě (1,8 miliardy Kč).

Crew Dragon, která by v běžném provozu měla transportovat čtyři astronauty, není jedinou lodí, díky které by měli být Američané nezávislejší.

Společnost Boeing na duben připravuje testovací let své lodi CTS-100 Starliner bez posádky, v srpnu chce poprvé letět s astronauty. I americká společnost Lockheed Martin a evropský Airbus vyvíjejí pro NASA loď – Orion.

„Jsme na cestě opět vyslat do vesmíru americké astronauty na americké raketě a z americké půdy – poprvé od konce provozu raketoplánů v roce 2011," připomněl před několika dny šéf NASA Jim Bridenstine.

Agentura si ale pro jistotu ještě rezervovala dva lety v sojuzech – včetně jednoho na první polovinu příštího roku.