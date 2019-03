fš, Novinky

U ISS stráví vesmírná loď asi pět dní, poté se vydá zpět k Zemi. Podle dosavadních plánů by měla přistát do vod Atlantského oceánu s pomocí padáků.

Plavidlo určené pro dopravu lidí do kosmu cestovalo bez živé posádky – SpaceX chtěl totiž ověřit bezpilotní režim, než se do lodě posadí člověk.

Capture confirmed! After making 18 orbits of Earth since its launch, @SpaceX’s #CrewDragon spacecraft successfully attached to the @Space_Station via “soft capture” at 5:51am ET while the station was traveling just north of New Zealand. Watch: https://t.co/oJKHgK8eV7 pic.twitter.com/xO1rU5cAMM — NASA (@NASA) 3. března 2019

K modulu Harmony na ISS se raketa automaticky připojila sama, což bylo poprvé v historii lodí od firmy SpaceX, jelikož její nákladní plavidla musela dosud zachycovat robotická paže ovládaná posádkou stanice.

ZÁZNAM: Start rakety SpaceX s fiktivní členkou posádky Ripleyovou

Asi ve 14:30 našeho času má dojít k otevření průlezu mezi lodí a ISS, dále se ve stanici přibližně na 16:45 plánuje slavnostní ceremoniál – samozřejmě pokud nedojde k nějakým nesnázím.

Od neděle tedy bude průlez otevřený, a to až do čtvrtka 7. března, kdy se navečer středoevropského času uzavře. V pátek 8. března ráno má dojít k odpojení od ISS, několik hodin poté k zážehu motorů – a ve 14:45 už řízené přistání v Atlantském oceánu pomocí padáků.

Proximity docking sequence underway. Dragon shadow visible on on @Space_Station solar arrays. pic.twitter.com/ELsxgLIvf0 — Elon Musk (@elonmusk) 3. března 2019

Na solárních panelech ISS můžeme na tomto snímku vidět stín lodě Crew Dragon.

V křesle pro astronauty seděla celou cestu figurína se senzory, které se přezdívá Ripleyová dle hlavní hrdinky filmové série Vetřelec. Oblečena je v letovém skafandru, který společnost SpaceX pro svůj pilotovaný program kosmických letů vyvinula. Cílem je získat představu o tom, jak se budou cítit lidé na cítit místě Ripleyové. Na palubě je i plyšová hračka připomínající planetu Zemi.

Earth floats gently in zero gravity pic.twitter.com/XUH3KeDPVe — Elon Musk (@elonmusk) 2. března 2019

Figurína Ripleyové ve stavu beztíže.

Klíčové bude hlavně zjistit data ve chvíli, kdy se bude loď vracet do atmosféry. Na palubě nese téměř pět metrů dlouhá Crew Dragon i 180 kilogramů zásob.

Let byl bez problémů



Podle zakladatele firmy SpaceX Elona Muska probíhal let podle očekávání, bez komplikací. První stupeň rakety Falcon 9, která loď vynesla na nízkou oběžnou dráhu, vyhořel a byl zažehnut druhý. Po jeho vyhoření řídící středisko americké vesmírné agentury NASA v sobotu potvrdilo, že loď se oddělila od nosné rakety a je na plánované oběžné dráze.

@SpaceX's #CrewDragon is in orbit, on its way to @Space_Station. Unlike the cargo Dragon, which is grappled by a robotic arm, this uncrewed test flight will dock autonomously.



Watch live at 3:30am ET to see the spacecraft’s arrival at the station: https://t.co/1Vs5Rv5s9k pic.twitter.com/2nRpIWW1Yy — NASA (@NASA) 3. března 2019

V létě již s lidmi?

Mise Crew Dragonu byla schválena 22. února, jakmile NASA ukončila prověrku připravenosti k letu. Od nákladních lodí se liší tím, že je vybaven zařízeními, která umožňují posádce přežít. Má také záchranný systém s osmi raketami SuperDraco, které umožňují v případě problémů oddělit kabinu od lodi.

Pokud se nevyskytnou žádné komplikace, měla by v červenci následovat druhá zkušební mise, tentokrát již s lidskou posádkou.

This short overview describes the makeup of the @SpaceX #CrewDragon now approaching the station targeting a 6am ET docking today. #LaunchAmerica https://t.co/qpyi2LM11l pic.twitter.com/nnmkx9aSSr — Intl. Space Station (@Space_Station) 3. března 2019

Zbavit se závislosti na Rusku

Agentura NASA start lodě od SpaceX označila ze novou kapitolu v pilotovaných kosmických letech, protože jde o první loď, kterou navrhla a postavila soukromá firma.

Crew Dragon, který může pojmout sedm astronautů, v běžném provozu by měl ale transportovat čtyři, není jedinou lodí, díky které se Američané v programu pilotovaných letů mají zbavit závislosti na Rusku. Odkázání na stroje typu Sojuz je dle serveru Space.com stojí kolem 80 milionů dolarů za osobu na palubě (1,8 miliardy Kč).

„Jsme na cestě opět vyslat do vesmíru americké astronauty na americké raketě a z americké půdy – poprvé od konce provozu raketoplánů v roce 2011," připomněl šéf NASA Jim Bridenstine.

Společnost Boeing proto na duben připravuje testovací let své lodi CTS-100 Starliner bez posádky, v srpnu chce poprvé letět s astronauty. Rovněž americká společnost Lockheed Martin a evropský Airbus vyvíjejí pro NASA další loď: Orion.

NASA si ale pro jistotu ještě rezervovala dva lety v Sojuzech – včetně jednoho na první polovinu příštího roku.