Plavidlo určené pro dopravu lidí do kosmu cestuje teď bez živé posádky – než se do lodě posadí člověk, je třeba ji prověřit v bezpilotním režimu.

This short overview describes the makeup of the @SpaceX #CrewDragon now approaching the station targeting a 6am ET docking today. #LaunchAmerica https://t.co/qpyi2LM11l pic.twitter.com/nnmkx9aSSr — Intl. Space Station (@Space_Station) 3. března 2019

V křesle pro astronauty nicméně sedí figurína se senzory, které se přezdívá Ripleyová dle hlavní hrdinky filmové série Vetřelec. Oblečena je v letovém skafandru, který společnost SpaceX pro svůj pilotovaný program kosmických letů vyvinula. Cílem je získat představu o tom, jak se budou cítit lidé na cítit místě Ripleyové. Na palubě je i plyšová hračka připomínající planetu Zemi.

Earth floats gently in zero gravity pic.twitter.com/XUH3KeDPVe — Elon Musk (@elonmusk) 2. března 2019

Figurína Ripleyové ve stavu beztíže.

Klíčové bude hlavně zjistit data ve chvíli, kdy se bude loď vracet do atmosféry. Na palubě nese téměř pět metrů dlouhá Crew Dragon i 180 kilogramů zásob.

Po pěti dnech má přistát v Atlantiku

Podle zakladatele firmy SpaceX Elona Muska probíhá let zatím podle očekávání. První stupeň rakety vyhořel a byl zažehnut druhý. Po jeho vyhoření řídící středisko Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) v sobotu potvrdilo, že loď se oddělila od nosné rakety a je na plánované oběžné dráze.

Video

ZÁZNAM: Start rakety SpaceX s fiktivní členkou posádky Ripleyovou

zdroj: NASA TV

Podle plánu má Crew Dragon automaticky zakotvit u ISS v neděli 3. března přesně ve 12:05 SEČ, jak vyplývá z informací na webu NASA. Přímý přenos začátku dokování a postupného pomalého přibližování lodě k orbitálnímu komplexu lze sledovat již od 9:30 SEČ.

K modulu Harmony na ISS se má automaticky připojit sama, což bude poprvé v historii lodí od firmy SpaceX, jelikož její nákladní plavidla musela dosud zachycovat robotická paže ovládaná posádkou stanice.

@SpaceX's #CrewDragon is in orbit, on its way to @Space_Station. Unlike the cargo Dragon, which is grappled by a robotic arm, this uncrewed test flight will dock autonomously.



Watch live at 3:30am ET to see the spacecraft’s arrival at the station: https://t.co/1Vs5Rv5s9k pic.twitter.com/2nRpIWW1Yy — NASA (@NASA) 3. března 2019

Asi ve 14:30 našeho času má dojít k otevření průlezu mezi lodí a ISS, dále se ve stanici přibližně na 16:45 plánuje slavnostní ceremoniál – samozřejmě pokud nedojde k nějakým nesnázím.

Od neděle tedy bude průlez otevřený, a to až do čtvrtka 7. března, kdy se navečer středoevropského času uzavře. V pátek 8. března ráno má dojít k odpojení od ISS, několik hodin poté k zážehu motorů – a ve 14:45 už řízené přistání v Atlantském oceánu pomocí padáků.

V létě již s lidmi?

U ISS tedy Crew Dragon stráví zhruba pět dní, než se vydá zpět na Zemi. Celkem šestidenní putování stroje nese název Demo-1.

Kosmická loď Crew Dragon v hangáru u rakety Falcon 9

FOTO: Steve Nesius, Reuters

Mise Crew Dragonu byla schválena 22. února, jakmile NASA ukončila prověrku připravenosti k letu. Od nákladních lodí se liší tím, že je vybaven zařízeními, která umožňují posádce přežít. Má také záchranný systém s osmi raketami SuperDraco, které umožňují v případě problémů oddělit kabinu od lodi.

Pokud se nevyskytnou žádné komplikace, měla by v červenci následovat druhá zkušební mise, tentokrát již s lidskou posádkou.

Zbavit se závislosti na Rusku

Agentura NASA start lodě od SpaceX označila ze novou kapitolu v pilotovaných kosmických letech, protože jde o první loď, kterou navrhla a postavila soukromá firma.

Crew Dragon, který může pojmout sedm astronautů, v běžném provozu by měl ale transportovat čtyři, není jedinou lodí, díky které se Američané v programu pilotovaných letů mají zbavit závislosti na Rusku. Odkázání na stroje typu Sojuz je dle serveru Space.com stojí kolem 80 milionů dolarů za osobu na palubě (1,8 miliardy Kč).

Under @POTUS’ leadership, we are leading in space again. Congrats to @NASA & @SpaceX for today’s successful launch of the #CrewDragon spacecraft — taking us one step closer to launching American astronauts to space from American soil on American-made rockets. #LaunchAmerica https://t.co/joVxcadLtb — Vice President Mike Pence (@VP) 2. března 2019

S gratulací k úspěšnému sobotnímu startu přispěchal i americký viceprezident Mike Pence.

„Jsme na cestě opět vyslat do vesmíru americké astronauty na americké raketě a z americké půdy – poprvé od konce provozu raketoplánů v roce 2011," připomněl šéf NASA Jim Bridenstine.

Společnost Boeing proto na duben připravuje testovací let své lodi CTS-100 Starliner bez posádky, v srpnu chce poprvé letět s astronauty. Rovněž americká společnost Lockheed Martin a evropský Airbus vyvíjejí pro NASA další loď: Orion.

NASA si ale pro jistotu ještě rezervovala dva lety v Sojuzech – včetně jednoho na první polovinu příštího roku.