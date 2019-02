ama, ČTK, Právo

„Poletíme na Měsíc s inovativními technologiemi a systémy, abychom mohli prozkoumat více míst na povrchu, než jsme dosud považovali za možné. Když tentokrát poletíme na Měsíc, tak tam zůstaneme,“ napsal Bridenstine v článku pro internetový magazín Ozy.

FOTO: Astronomický ústav AV ČR

Upozornil, že pokud se astronauti na Měsíc vrátí, pak to neznamená, že „budeme dělat totéž, co před padesáti lety“. „Chci dát jasně najevo, že máme jinou vizi,“ zdůraznil Bridenstine.

Podle něj NASA spolupracuje s firmami na vývoji technologií, jež budou pro delší pobyty na Měsíci potřeba. Americký prezident Donald Trump předloni podepsal nařízení o přípravě nové americké pilotované mise na Měsíc a později i na Mars.

Ředitel NASA obhlédne Bajkonur

Agentura RIA Novosti pak napsala, že první ruský stroj s lidskou posádkou by měl na Měsíci přistát v roce 2031. Už rok poté má další let dopravit kosmonauty i lunární vozítko, které bude posádka testovat. V roce 2033 mají podle ní kosmonauti ve vozítku absolvovat i delší průzkumné cesty a v roce 2034 začít se stavbou základny na Měsíci.

Něco málo z historie dobývání Měsíce:

Šéf NASA by se navíc měl v polovině března vydat do Ruska nebo na ruský kosmodrom Bajkonur v Kazachstánu, kde by mohl sledovat start ruské rakety Sojuz MS-12. Setkat se má mimo jiné se svým protějškem z ruské agentury Roskosmos Dmitrijem Rogozinem, informovala agentura Interfax.

Americký úřad přitom počátkem ledna zrušil pozvání Rogozina do USA. Ten je na americkém sankčním seznamu od ruské anexe Krymu. Lety do vesmíru jsou přitom jednou z mála oblastí, v nichž Washington a Moskva přes napjaté vztahy spolupracují.

Šéf ruské kosmické agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin

FOTO: Pool, Reuters

Američtí vojenští představitelé mezitím varovali před hrozbou, kterou podle nich může znamenat čínská vesmírná stanice v Argentině. Podle serveru foreignpolicy.com upozornili, že Peking by mohl potenciálně monitorovat ze základny v Patagonii družice Spojených států.