Dokument proti zdi, která má podle Trumpa chránit Spojené státy před nelegální migrací od jejich jižního souseda, podepsalo přes 2500 odborníků z obou zemí. Stavba „eliminuje, degraduje a fragmentuje jejich životní prostředí“, uvedli.

Jiná skupina výzkumníků již v březnu vyjádřila obavy, že zeď by mohla rovněž zničit stále vzácnější ekosystém Tamaulipanů, subtropických trnitých rostlin, které nemají problém se suchem. Podle serveru Phys.org by to mělo negativní slov i na tamní populací vzácných motýlů.

Hrozba i pro divoce rostoucí květiny a kaktusy

Dalším druhem, který by byl negativně dotčen, je ohrožená divoce rostoucí květina s vědeckým názvem Physaria thamnophila či kaktusy rodu Coryphantha, především druh Coryphantha ramillosa, který je pro danou oblast typický.

Kaktus Coryphantha ramillosa

Podle vědců by negativní dopady mohly zmírnit průchody, kterými by zvěř (např. příslušníci čeledi jelenovitých) mohla procházet, nebo nahrazení fyzických bariér elektronickými senzory.

Problematická historie zdi, která ještě nestojí

Dle sdružení amerických rozhlasových stanic National Public Radio (NPR) by měla výstavba zdi započít už příští rok v únoru. Letos v říjnu vydalo ministerstvo vnitřní bezpečnosti výjimku ze 28 zákonů na ochranu veřejných pozemků, volně žijících živočichů a životního prostředí, aby se s tímto kolosem mohlo počítat.

Zeď na hranici USA s Mexikem byla jedním z největších Trumpových volebních taháků. Ochranu jižní hranice stále pokládá za jeden z pilířů svého vládního programu, stavba nicméně naráží na problémy v Kongresu. Na hraniční zeď je v rozpočtu na letošní fiskální rok vyčleněno jen 1,57 miliardy dolarů

Což je výrazně méně než 25 miliard, které prezident chtěl.