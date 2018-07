Vybrané ukázky z esejí:



Sophia Theodora Klímová, 14 let, Loděnice

I přes obrovský pokrok, který lidstvo udělalo, lidé nedokážou vesmír úplně přesně popsat nebo pojmenovat. Vesmír totiž zůstává jednou z největších záhad, kterou známe. Sice se tam již pár lidí dostalo a máme ve „vesmíru“ orbitální stanice, ale zatím lidé navštívili ze všech možných těles naší planetární soustavy jenom Měsíc – a to ještě velice krátce (v rozmezí tří let) v době, kdy dnešní generace nebyla na světě. (...) Ale i za tu krátkou dobu, co jsme udělali první krok, jsme načerpali celkem dost nových poznatků. I přesto jsme jen nahlédli pouze na „začátek“. Proto bychom měli v našem úsilí o „pochopení vesmíru“ pokračovat. Třebaže vesmír je tak velký a možná nekonečný a naše Země tak malá a naše životy tak krátké.

Matěj Otýs, 17 let, Plzeň

Myslím si, že to byly vesmírné cesty samotné, které způsobily tento posun. Protože až tehdy, kdy lidé opustili Zemi, ji opravdu mohli vidět takovou, jaká opravdu je. Z vesmíru naše planeta není rozřezaná na jednotlivé státy tak, jako je to na všech mapách, jen stěží jsou patrné naše rozdíly a spory. Lidé letěli do vesmíru, přistáli na Měsíci, ale to nejdůležitější, co bylo během té krátké doby, kdy létáme do vesmíru, objeveno, je Země samotná. (...) Nezáleží na tom, jestli to byl první Rus v kosmu nebo první Američan na Měsíci, tyto skutky dokážou inspirovat celé generace a spojit nás pro společný cíl.

Adéla Dvořáková, 14 let, Choceň