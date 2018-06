fš, Novinky, ČTK

Zemi nyní nehrozí bezprostřední nebezpečí srážky s vesmírným tělesem. Katastrofický scénář ale dle odborníků vyloučit nelze. Podle Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA) vědci evidují 95 procent objektů větších než jeden kilometr, které se pohybují v blízkosti Země. Zbylých pět procent, stejně jako menší, ale rovněž ničivé objekty, je však stále neznámou hrozbou.

Lepší detekce a odvracení srážek

V dokumentu na webu Bílého domu se píše, že nový vládní program má zdokonalit metody předpovědí a detekce objektů, budou se i vyvíjet nové technologie. Cílem je i zkvalitnit mezinárodní spolupráci a prozkoumat i cesty k odvrácení kolizí. Podpůrné akce mají sníží současnou míru nejistoty.

Program se má zabývat také zvládnutím okamžitých mimořádných situací. Počítá se s ročními výdaji kolem 150 miliónů dolarů (3,3 miliardy Kč).

Jak tehdy Novinky informovaly, v roce 2016 agentura NASA zřídila nový úřad pro sledování asteroidů a komet, které se nebezpečně blíží k Zemi. [celá zpráva]

Tento před více než dvěma roky vzniklý Úřad pro koordinaci planetární obrany (PDCO) koordinuje výzkum, jemuž se NASA systematicky věnuje od 70. let minulého století. Loni například provedli další test, chtějí totiž potenciálně nebezpečný objekt vychýlit z jeho dráhy pomocí kinetické energie. [celá zpráva]

K nejrizikovějším známým vesmírným útvarům stále patří planetka Bennu. Existuje riziko, že by 21. září roku 2135 mohla do Země narazit. Vědci by půlkilometrový asteroid rádi vychýlili z nebezpečné trajektorie, připouštějí však, že na to stávající technologie asi nestačí. Za více než sto let by možná problém mohl vyřešit jaderný úder. [celá zpráva]

Planetka Bennu

FOTO: NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

Jak NASA připomíná, asteroidy dopadají na Zemi pravidelně. Často jsou ale tak malé, že shoří v atmosféře. Ty větší by však mohly napáchat značné škody, pokud by naši planetu zasáhly.

„Bezpečné” nebyly ani poměrně malé úlomky meteoritu, který v únoru roku 2013 vybuchl nad ruským Čeljabinskem a způsobil zranění více než 1200 lidí i újmy na majetku. Tlaková vlna tehdy vyrazila okna budov ve vzdálenosti až 98 kilometrů od místa dopadu, město zasypal roj meteoritů. [celá zpráva]