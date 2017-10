Asteroid 2017 TD6 objevil teprve minulou středu americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) ze svého střediska na Havaji. Jeho velikost úřad odhaduje na 9,9 až 22 metrů. Vědci možnost srážky se Zemi vyloučili.

Pokud by však Zemi zasáhl, mohl by mít dle deníku Daily Mail minimálně srovnatelně ničivé účinky jako ten, který roku 2013 explodoval nad ruským městem Čeljabinsk, které pak zasypal roj meteorů. [celá zpráva] Pravděpodobně by to ale dopadlo hůře.

K Zemi se opět přiblíží již příští rok

Podle serveru Space.com má 2017 TD6 ve čtvrtek večer postupně naši planetu obíhat, ráno ještě mine Měsíc.

Opět se má k Zemi přiblížit již 29. května 2018, zatím se však neví, jak daleko se jeho průlet odehraje.

Cesta „nového” asteroidu 2017 TD6 mezi Zemí a Měsícem

Minulý čtvrtek se i jiný asteroid (2012 TC4) vyskytoval relativně nedaleko, dokonce ve vzdálenosti jen 43 tisíc kilometrů. Novinky tehdy informovaly, že si astronomové tak mohli otestovat celosvětový varovný systém před těmito potenciálně nebezpečnými vesmírnými horninami. [celá zpráva]

Na „souboj“ s asteroidy, zejména s těmi výrazně většími a tím pádem rizikovějšími než dva výše zmíněné, se odborníci připravují už dlouho. Loni v lednu Američané například založili Úřad koordinace planetární obrany. Pomocí kinetické energie se plánuje vychýlit potenciálně rizikové vesmírné těleso ze své dráhy. [celá zpráva]

Důležité podle NASA je, že nás v příštích 100 letech žádný známý asteroid výrazně neohrozí. To ale neznamená, že se nemůže z hlubin kosmu vynořit nějaký, o kterém zatím nevíme. Těleso 2017 TD6 je toho důkazem.