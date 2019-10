Známé vokální kvarteto 4TET vystoupí v Domě kultury v Kroměříži

Známé vokální kvarteto, které tvoří Jiří Korn (baryton), Jiří Škorpík (baryton), David Uličník (tenor) a Dušan Kollár (bas), připravilo originální podívanou, scénicky i obsahově odlišnou od předešlých. Co ale zůstalo, je umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev vokálního seskupení, který se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou.

Seskupení 4TET vzniklo z iniciativy Jiřího Korna v říjnu 2002 v souvislosti s připravovaným tanečně excentrickým představením TEP Jiřího Korna. V tomto projektu se poprvé představili skladbou How Deep Is Your Love v provedení „a capella“. Od té doby vyšlo kvartetu pět alb.