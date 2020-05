Zloděj v podmínce si převzal obvinění a hned šel znovu krást pro kamaráda

„Když ho kriminalisté propustili, vydal se do obchodu ukrást láhev tvrdého alkoholu a cukrovinky za více než sedm set korun, aby obdaroval kamaráda, který slavil narozeniny. Jenže ho zadrželi pracovníci bezpečnostní agentury a předali policistům, kteří mladíka umístili do policejní cely. Tentokrát z ní nevyšel a soudce ho poslal do vazby,“ uvedla dnes policejní mluvčí Monika Kozumplíková.