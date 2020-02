Život dětem a Škoda Auto budou pomáhat nemocným dětem další čtyři roky

Sama společnost Škoda Auto a.s. následně částku navyšuje o 80 procent z peněz darovaných zaměstnanci. Vzájemná spolupráce probíhá už od roku 2014 a za celou dobu se díky ní podařilo získat 6 680 433 korun.

„Jsme rádi, že jsme byli zaměstnanci vybráni i pro další kolo zaměstnaneckých sbírek, tedy na období 2020-2024. Je to úžasná pomoc, která nám neziskovým organizacím poskytuje velkou jistotu do příštích let. Například v loňském roce jsme mohli zásluhou zaměstnaneckých sbírek pomoci 47 rodinám částkou vyšší než 1 900 000 Kč. Za tuto pomoc patří všem štědrým zaměstnancům i laskavému vedení společnosti velký dík,“ uvedla ředitelka neziskové organizace Život dětem Maria Křepelková.