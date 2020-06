Vzpomínka na jaro zůstala ukrytá ve sklenici s vůní medu

Úkolem včelaře je z nástavků úlů vytáhnout rámy plné medových zásob. Dýmákem zklidní populaci včel, kterých se ve zdravém úlu pohybuje kolem 40 tisíc. Poté vyjmuté zavíčkované plástve jemně smetáčkem zbaví případných zbývajících včel a uloží do připravených beden. Před odjezdem ještě doplní vodu do nedaleko uložené napáječky. Tím končí práce v přírodě a nastává vlastní proces výroby medu.

Prvním postupem je odvíčkování pláství odřezáním speciální vidličkou. Vosk se zbytky roztoku medu se ukládá do sklenic, kde se po podzimní sklizni jablek smísí s jablkovicí (50% pálenkou) na tzv. víčkovici, což je medový míchaný nápoj s částečkami pylu, vosku a propolisu. Očištěné plástve se poskládají do medometu, kde pomocí odstředivé síly se med vytlačí na stěny a steče na dno, odkud přes dvě sítka vytéká do konve. Postupným odtáčením uzávěru na dně konve se plní do připravených sklenic.