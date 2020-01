Výstava v Nemocnici Podlesí podporuje domácí péči a mobilní hospic

V Nemocnice Podlesí, která je součástí skupiny Agel, najdou návštěvníci výstavu v prostoru vchodu do ambulantní části, v 1. patře u informační recepce. Nevšední fotografie, které zde budou k vidění do konce února, nabádají zamyslet se nad tím, jak chceme, aby o nás bylo před smrtí postaráno, a také jak se my sami chceme postarat o své blízké.

„Výstavu vnímám jako pozitivní náhled na to, jak si máme vážit starších lidí, jejich zkušeností a oplatit jim to, co pro nás celý život dělali. A to se bezesporu týká i vztahu našich lékařů a sester ke starším pacientům, kterých je většina a kteří velmi oceňují vstřícný a laskavý přístup našich zaměstnanců,” dodal.