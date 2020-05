Ve Zlíně startuje projekt na podporu kultury. Nabídne koncerty i krátké dokumenty

"Toto období není pro kulturu jednoduché, o to víc je potřeba spojit síly a přemýšlet nad jinými možnostmi. To se tady podařilo díky nadšení a ochotě řady lidí. Za to jim patří nesmírné poděkování. Věřím, že projekt pak v určité podobě bude pokračovat i nadále, Zlín má co nabídnout," řekla za Živý Zlín Jana Kubáčová.