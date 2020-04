Ve Velkých Němčicích čtou učitelé dětem pohádky

Už déle než měsíc trvá uzavření všech škol. Přestože se děti učí online a s učiteli jsou v kontaktu mailem nebo přes videohovory, není to úplně ono. Malým dětem paní učitelky chybí, jsou zvyklé na každodenní kontakt. Žáčci někdy telefonují nebo napíší mail, že se jim stýská. I větším dětem chybí osobnější kontakt s učitelem, i když by to možná nepřiznaly.