V Olomouci se otevřou nepřístupné části parků, sběrové dvory budou v provozu každý den

Sběrové dvory budou už od tohoto týdne otevřeny v běžné pracovní době, tedy od pondělí do soboty v čase 9 do 17 hodin, v neděli pak v době od 9 do 13 hodin.

„Rozšířený provoz sběrových dvorů bude i nadále zajišťován ve speciálním režimu, občané musí dodržovat všechna provozní a hygienická opatření,“ dodal primátor. Znamená to například to, že do prostor dvora smí vstoupit nebo vjet jen jeden zákazník, který sám dává odpad do příslušných kontejnerů.