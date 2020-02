V dubnu bude mít premiéru komedie Deskový statek

„Jednak jsem se 16 let coby ředitel Slováckého divadla s komunální politikou potýkal a vím, jak to v jejím zákulisí vypadá. Pak mám taky v rodině realitního makléře a trochu jsem nahlédl na to, jak funguje realitní trh. A nakonec je tam i kousek zamilovaného příběhu,“ osvětluje Igor Stránský, proč mu hra byla hned blízká.

„Nejsem z těch, kteří by obdivovali českou klasiku a byli štěstím bez sebe, že se na jeviště dostávají zapomenuté, sto let staré hry. Ale když jsem Deskový statek poprvé četl, měl jsem za to, že jej musel napsat někdo současný, a tím rozkošným jazykem jen umocnil všechny situace a vtipy. Jsou v nich přesné pointy, hra má spád. A ta lehkost, která vyžaduje civilní herectví, je přesně to, co mě na divadle baví,” uvedl představitel hlavní role Josef Kubáník.