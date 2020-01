V Bohumíně se vloni narodilo o 34 dětí méně než v předchozím roce, prvenství si drží jméno Jakub

Malí Bohumíňácci se dočkali i exoticky znějících jmen. Z těch chlapeckých to byl například Leon, Matteo a Nathaniel, Bohumíňákům se narodil také Damián nebo Silvestr. I holčičky se dočkaly netradičních pojmenování, narodila se například Adléta, Elis, Elizabet, Noemi, Naomi, Olivia, Sonja, Thea či Vivien.

Zajímavá byla i místa narození. Malí Bohumíňáčci přišli na svět hlavně v porodnicích v Ostravě a Karviné nebo v Havířově. Maminky ale jezdily rodit také do Krnova či Třince. Někteří Bohumíňáci se narodili ve velkých krajských městech mimo rodný kraj, a to v Olomouci, Brně nebo v Praze. Nejvíce nových občánků Bohumína se narodilo v únoru a v dubnu, a to 19 dětí, nejméně v březnu (10 dětí) a v říjnu (8 dětí).