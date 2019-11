Třetí kolo korfbalové extraligy: Znojmo zkosila zranění, Náchod dál čeká na historickou výhru

Zranění sice bohužel ke sportu patří, to co se v sobotu stalo znojemským Modrým Slonům je však malá sportovní tragédie. V domácím duelu s Českými Budějovicemi se jim postupně zranili hned tři korfbalisté a zdecimovaný tým po nadějném začátku odpadl.

„První poločas byl vyrovnaný. Znojmo mělo spoustu šancí, které naštěstí pro nás neproměnilo. Ve druhé půli nastal po zraněních zlom a my si v poklidu došli pro výhru,“ komentoval českobudějovický korfbalista Vlastimil Krejčí vývoj zápasu, v němž jeho družstvo triumfovalo 28:16.

„Něco takového jsem ještě nezažila. Jakub má sádru, Ivana to začalo večer hodně bolet a Jirka má nateklé operované koleno. U něj je to velká škoda, konečně se nám vrátil a teď to zase vypadá špatně. Zbytek duelu jsme pak pojali tréninkově, chtěli jsme zapojit Vojtu Pichla, který se s korfbalem jako bývalý basketbalista teprve seznamuje,“ uvedla znojemská korfbalistka Gabriela Filipovszká.