Strážníci ve Frýdu-Místku řešili desítky případů nenošení roušek a shlukování

„Největší problémy jsou s lidmi bez domova a dalšími sociálně nepřizpůsobivými občany, kteří nenosí roušky. Téměř denně to řešíme zejména v okolí prodejny Alberta u místeckého náměstí nebo u Krakenu na Slezské ve Frýdku. Bohužel, přimět tyto osoby k nasazení roušky nebo šátku, je téměř nemožné, protože oni se žádného trestu nebojí. Pokuty neplatí a ví, že zavřít je nemůžeme,“ posteskl si ředitel městské policie Ivo Kališ.

„Lidí, kteří nosí roušky a neshlukují se, je naštěstí většina. Stále jsou ale mezi námi i ti, kteří to ignorují. A to přispívá k tomu, aby se nákaza Covid-19 mohla dále šířit, což jistě nikdo z nás nechce. Pokud tedy uvidíte někde hloučky lidí nebo někoho, kdo se pohybuje mezi lidmi bez roušky, volejte strážníky nebo policii. Je to účinnější než dávat fotky na FB, kde se kolem toho diskutuje, ale věc se neřeší,“ vyzval primátor Michal Pobucký.