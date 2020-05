Stavební práce na první etapě obchvatu Opočna by měly být ukončeny již v červenci

V souvislosti se stavbou I. etapy obchvatu Opočna přeložkou silnice II/298 však s radostí konstatuji, že stavba probíhala plynule, bez zbytečných zdržení. Nezaznamenal jsem žádné stížnosti ani obtíže od žádné ze stran. Touto formou bych chtěl poděkovat všem zúčastněným jak za nás, co by investora, tak za zhotovitele, technický dozor, autorský dozor, koordinátora BOZP, zkrátka všech, co byli na stavbě, a v neposlední řadě i občanům Opočna a uživatelům silniční sítě, že měli trpělivost s případným omezením, které jim stavba přinesla. Podobná slova zazněla i na posledním kontrolním dni stavby z úst paní starostky, která vyslovila přání, aby všechny stavby v Opočně probíhaly na stejné úrovni jako stavba této části obchvatu. Za sebe musím říci, že se mi to velmi dobře poslouchá.