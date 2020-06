Starosta Bohumína chce rychlou pomoc pro města

„Senátoři i zástupci obcí se minulý týden na společné schůzce v Senátu shodli na jednom. Pomoc obcím prostřednictvím zákona musí být administrativně jednoduchá, rychlá a jednotná. Proto teď v Senátu napříč všemi politickými stranami připravíme pozměňovací návrh k „daňovému balíčku“, který by obcím i krajům alespoň částečně nahradil ztráty vzniklé kompenzačním bonusem. Dotace, kterými argumentuje ministryně financí Alena Schillerová, jsou nesmysl. Její ministerstvo nemá připravený žádný dotační titul pro obce, který by narychlo vypsalo. A kdyby náhodou mělo, tak by to pomohlo jen několika desítkám obcí, a ještě by to bylo administrativně složité. Většina měst by přitom nedostala vůbec nic, což ministerstvo moc dobře ví a přišlo by mu to jistě vhod,“ upozorňuje Petr Vícha.