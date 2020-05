Sociální služby města Kroměříže od pondělí otevřou svá zařízení

„Prosíme, aby do domovů vstupovali opravdu jen lidé, kteří nemají žádné respirační onemocnění, není u nich nařízena karanténa nebo nepřišli do styku s osobou nakaženou koronavirem. Nechceme ohrozit naše klienty a pracovníky, kteří zvládli celé toto náročné období bez zavlečení nákazy do domovů,“ požádala ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková.

„Každému návštěvníkovi bude například měřena teplota, lidé s teplotou vyšší než 37 stupňů Celsia nebudou do budovy vpuštěni. Povolena bude pouze návštěva dvou osob v jeden okamžik u jednoho klienta na 30 minut, a to v čase od 13:00 do 16:30. Návštěva musí mít ochranné prostředky úst a nosu, roušku či jiné. Pokud to bude možné, budou pro návštěvy vyčleněny venkovní či vnitřní prostory mimo pokoje klientů,“ vyjmenovala některá pravidla Klučková.