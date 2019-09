S chutí na Slovácko

Ve Skanzenu Rochus to ožije přesně v 10.00 hodin. Začít můžete třeba dopolední kávou a k ní si vychutnat bramborový šáteček, vínové cukroví, ovesňák, makovec nebo oblíbený štědrák.

Dále zahraje Cimbálová muzika Špica, která doprovodí tanečníky z folklorního souboru Cifra . Připraveny budou také hry a soutěže pro děti i dospělé. V areálu budou k zapůjčení piknikové deky, a tak se nemusíte bát, že byste si neměli kam sednout, chvíli spočinout při skleničce vína a jen tak se zaposlouchat do cimbálu a houslí.

Pro přesun do Skanzenu Rochus lze využít kyvadlové dopravy. Autobus bude vypraven od 10.00 hodin každou půlhodinu, a to z autobusového nádraží v Uherském Hradišti, stanoviště č. 26, poté zastaví na vlakovém nádraží, na ulici Města Mayen a odtud už vyveze návštěvníky k areálu. Stejný autobus lze využít pro dopravu zpět do města.