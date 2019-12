Ručně vyrobené dárky potěší seniory z Krnova, Osoblahy a Města Albrechtic

Podobných projektů existuje mnoho, ten krnovský je ale výjimečný podmínkou vlastnoruční výroby darovaných předmětů. „Když vznikla Ježíškova vnoučata, šlo hodně lidí tou cestou, že radši něco koupí, než vyrobí, ale my si držíme naši myšlenku, protože nechceme žádný konzum, toho už je všude hodně,“ uzavřela Veronika Žídková.

Další zájemci mohou své výrobky donést do denního stacionáře Benjamín v Krnově, a to do pátku 13. prosince.