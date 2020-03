Roznáška roušek, které nakoupilo město Frýdek-Místek, je v plném proudu

„Už jsme roznesli 8 977 roušek s vlastnostmi respirátoru FFP2. Dodali jsme je do nemocnice, Polikliniky, Sageny, Krevního centra, do lékáren, mají je pediatři, praktičtí lékaři, zubaři, psychiatři, gynekologové, zdravotnická záchranná služba, alergologické ambulance, psychologické ambulance, policie, hasiči, dobrovolní hasiči, strážníci, poskytovatelé sociální péče – Hospic, Domov pro seniory, Gaudium, Adra, Centrum pečovatelské služby a mnozí další,” uvedl primátor Michal Pobucký.

„Na každého se dostane, koupili jsme jich 70 000. V první várce budeme roznášet občanům od 65 let, kterých je ve městě 11 733. Ti patří do nejohroženější skupiny obyvatel a musíme se o ně postarat jako první. Pokud vše půjde podle plánu, tak tato roznáška by měla být v sobotu hotova a pak začneme roznášet všem ostatním občanům,” dodal primátor.