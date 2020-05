Přerované se budou moci vyjádřit, jak si představují rozvoj města do roku 2027

Dokument, který z představ vznikne, by měl reagovat na potřeby samotných Přerovanů.

V průběhu června a července proto vyjdou do ulic města tazatelé, kteří na sobě budou mít trička s potiskem akce – a s sebou budou mít soupis konkrétních otázek, ušitých Přerovanům na míru. A na co se jich chtějí ptát? Třeba, jak jsou spokojeni s životem ve městě, zda se podle jejich názoru město v posledních deseti letech rozvíjelo, prostor bude i pro otázku, jestli se v ulicích cítí bezpečně, nebo ne - a proč.

„Zajímat je bude také to, co občanům ve městě chybí a kam by oni sami nejraději investovali peníze z městské kasy,“ doplnil vedoucí odboru rozvoje Pavel Gala.