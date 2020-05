Překážku jménem COVID-19 překlenul Travelcon 2020 telemostem

„Koronavirová pandemie cestovní ruch zcela ochromila a my jsme se rozhodli, že musíme ukázat sobě, kolegům a dalším desetitisícům lidí pracujícím v tomto oboru v oblasti služeb, světlo na konci tunelu. Kdy jindy bychom měli řešit restart našeho oboru, než hned na začátku možná i dost vleklé krize,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek.

V situaci, kdy všichni sčítají škody a odhadují další ztráty, tým JCCR nezrušil plánovanou konferenci. A to i přesto, že to všichni očekávali. Nerezignoval. Hledal řešení. A našel ho.

„Setkat se a přitom nesetkat. Vpravdě pohádková hádanka. Řekli jsme si ale, že každá hádanka má řešení. Hledali jsme a našli. Moderní technologie, telemost. Pojedeme on-line. Už loni jsme to částečně vyzkoušeli. Musí to jít. Jdeme do toho. A bylo to,“ konstatoval Polášek.