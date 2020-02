Pomohly zápasy v Evropě? Rozjeté korfbalové Brno odskočilo v tabulce Prostějovu

„Na to, jaké jsme měli ztráty v sestavě, jsme nehráli špatně,“ komentovala prohru českobudějovická ikona Martina Klacková, která odehrála první zápas po mateřské pauze. „Nehrála jsem od března. Samozřejmě jsem to cítila. Neměla jsem sílu ani dynamiku, ale bylo příjemné opět nastoupit. Zatím odehraji jen domácí utkání,“ uvedla Martina Klacková, jež se po delší odmlce na palubovce rozhodně neztratila. Dokonce se i třikrát košově prosadila.

„Bylo to super. Nevyšly nám sice první tři útoky a prohrávali jsme, pak už to však šlo. Předvedli jsme týmový, koncentrovaný výkon. Prostějovu utkání moc nevyšlo, nehrál to, co chtěl,“ přemítal brněnský korfbalista Peter Bušík.