Policisté dopadli zloděje, majitelé garáží na Zlínsku si oddechli

„Oba muži již byli v minulosti soudně trestaní. V případě odsouzení jim za minimálně sedmadvacet skutků s celkovou škodou téměř půl milionu korun hrozí pobyt ve vězení až na pět let. Zloději se ke všemu, co jim kriminalisté kladou za vinu, přiznali,“ uvedla v pondělí 20. ledna policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Mladí muži společnými silami vykrádali garáže od poloviny prosince loňského roku do poloviny ledna roku letošního. Brali odsud všechno, co by se podle jejich názoru dalo zpeněžit.