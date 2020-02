Podmínky pro hnízdění ptactva se v plzeňském centrálním obvodu zlepší

V důsledku urbanizace a změny krajiny drobného ptactva všeobecně ubývá. V rámci nezbytně nutné údržby zeleně a bezpečnosti jeho uživatelů mizí přestárlé stromy, které sloužily ptactvu jako přirozené hnízdní dutiny. Vidět sýkory, špačka či vrabce v městských parcích je čím dál větší vzácností, a bylo by dobré tyto pěvce do parků zase vrátit. Zejména pak na území plzeňského centrálního obvodu a do sadového okruhu obzvláště.