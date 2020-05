Plzeňská MHD se od pondělí 25. května vrátí do plného provozu

„Krizový štáb města Plzně rozhodl, že se od pondělí 25. května plně obnoví provoz městské hromadné dopravy v našem městě. Je to nejen z důvodu ukončení nouzového stavu v České republice, rozmělňování opatření, která byla nastavena kvůli pandemii koronaviru, ale také kvůli návratu občanů do práce a především dětí do základních a mateřských škol. Naším cílem je i nadále především udržovat mezi cestujícími rozestupy a nejezdit s přeplněnými spoji, abychom minimalizovali riziko kontaktu cestujících a případného přenosu koronaviru,“ vysvětlil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.