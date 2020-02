Ostravští karatisté v lednu vybojovali 39 medailí, klub ocenil tři nejúspěšnější závodníky

„Zahájili jsme nový rok třetím místem z 26 zúčastněných klubů. Děkuji všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli. Na konci každého soutěžního měsíce vyhodnocujeme dvě klubové tabulky (-10 let a +10 let) a nejúspěšnější závodníky oceňujeme,” shrnul trenér Jakub Škoda.

Nejúspěšnější v měsíci byli v kategorii nad 10 let: Marek Šedivý a Dominik Trubianský (6 medailí = 2x zlato, 2x stříbro a 2x bronz) a v kategorii do 9 let včetně: Tomáš Fico (2 medaile = 2x zlato). Všichni tři závodníci obdrželi certifikát závodníka měsíce jako poděkování za jejich reprezentaci.