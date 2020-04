Ostravští karatisté místo soutěžení v zahraničí trénují v domácím prostředí

„S respektem k situaci jsme přijali jednotlivá prohlášení o rušení soutěží organizátory, věc se vyvíjela ze dne na den. Poté také přišlo vyhlášení nouzového stavu českou vládou, a to byl konec spekulací o účasti našich závodníků na soutěžích,” uvedl hlavní trenér reprezentace Jakub Škoda.

Karatisté mají výhled na osm měsíců, avšak určitě bude změněn vzhledem k aktuálním podmínkám, které budou panovat jak v ČR, tak v zahraničí. Tréninky se přesunuly do domácích prostředí, trenéři klubu vypracovali podklady pro samostudium, aktualizují jedinečný výukový portál o karate www.karatetrenink.cz, kde cvičenci mohou nalézt téměř vše.

„Rodiče a děti nám zasílají videa z tréninků a vyplněné formuláře o jednotlivých trénincích. Spolupracujeme se všemi členy a jednotlivá videa a formuláře konzultujeme. Spolu s trenérským týmem budeme na konci měsíce vyhodnocovat závodníky měsíce do 10 let a 10 let a více,” uvedla trenérka Veronika Škodová.