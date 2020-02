Ostravský Zimní běh provázelo příjemné počasí

Pořadatelé dali šanci i dětem. Ty byly rozděleny do dvou kategorií nejmladší, kteří běželi trať na 400 metrů. Starší museli absolovat 800 metrů. S nejmladšími dětmi samozřejmě běželi i rodiče. Okamžitě po doběhu obou kategorií pořadatelé vyhodnotili výsledky. Na pódiu se pak hrdě objevili vždy první tři běžci z každé kategorie. K medailím za běh si ještě přidali jednu, a to podle pořadí zlatou, stříbrnou a bronzovou.

Ženy: 1. Ulrike Schwalke, ASC Marktrodach, Z2 (41 a více let) 16:21.45, 2. Markéta Kašná, BK Lugheřovice - vyhrála kategorii Z1(24 - 40 let) 17:19.31, 3. Nikol Škultetyová, SHD Staré Město, Z1 17.31.21.

„Jsem z Hlučína a běhám za běžecký klub Lugheřovice. V letošní sezoně se seriálu zúčastňuji již potřetí a dvakrát jsem v kategori Z1 vyhrála. Začalo to tak, že jsem si jen tak pro sebe běhala. Pak jsem již vážněji trénovala. Běhání mi dělá radost. Udržuji se tak v dobré kondici. Nyní se chystám na běžecký seriál Randál, který se pravidelně koná v Bělském lese,” svěřila se po doběhu do cíle Markéta Kašná.

Ženy: 1. Ulrike Schwalke, ASC Marktrodach, Z40 (40 - 49 let) 33:33.08, 2. Adéla Fábry, Ostrava Z30 (do 39 let) 35:14.21, 3. Michele Boturová, zvednitona tenoze Z30 35:40.52.

Muži: 1. Marek Štěpán, TJ Sokol Týn nad Bečvou, M40 (do 49 let) 30:59:08, 2. Radim Derka, Ostrava, M30 (do 39 let) 31:08.55, 3. Daniel Šindelek, MK Seitl Ostrava, M50 (do 59 let) 31:19.88.