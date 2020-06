Ostravské Divadlo loutek otevřelo své brány

V neděli 14. června před půl čtvrtou odpolední se amfiteátr zaplnil dětmi se svými rodiči. Čekalo je jedno překvapení za druhým. Úvod zahájily čtyři slepice písničkou. Pak si, jako zodpovědné slepice, povykládaly, co dělají jejich vajíčka, které právě jedna po druhé snesla. Vše bylo tak, jak má být, až na jedno. To vajíčko bylo akční, a tak se vydalo na "vandr". Co je to vandr? To se děti dozvěděly v průběhu inscenace.