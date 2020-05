Nymburk pokračuje v přípravách rekonstrukce Starého děkanství

Důležitou součástí projektu jsou úpravy bývalého hospodářského dvora, který by měl být prodloužením plochy náměstí a měl by vyzývat k pořádání různých kulturních událostí.

„Vzhledem k náročnosti celého projektu již nyní počítáme s tím, že bude rozčleněn do několika etap. Odhadovaná cena rekonstrukce je dle studie 35 milionů korun. I když je to velká částka, jsme rozhodnuti objekt Starého děkanství zachránit a znovu postupně přivést k životu. Letos by se mělo začít projektovat a já doufám, že v příštím roce bude možné rekonstrukci odstartovat,“ popsala plány vedení města místostarostka Stanislava Tichá.