Nikdy nezapomenu na vůni otcových frézií, vzpomíná na svého zesnulého otce Antonína Papeže syn Jan

Jeho nespočet přednášek o pěstování rostlin, chorobách a škůdcích slyšeli zahrádkáři v celém regionu. Jako instruktor zahrádkářského svazu se specializoval také na řez ovocných stromů. Rád každému ochotně poradil, vyznal se ve všem, co rostliny i jejich pěstitele trápí, byl jedním z posledních zástupců staré gardy zahradníků, kteří věděli prakticky vše.

„V roce 1945 se rodina přesunula do Klatov. Zde si dědeček Papež st. pronajal zahradnictví pana Svobody, které má doloženou existenci již kolem roku 1890. V roce 1946 postavil moderní skleníky od fy Hentsch, na které si vzal úvěr. Po roce 1948 začíná pro celou rodinu a jejich podnikání krušné období komunistické vlády. Do splacení úvěru bylo hospodaření soukromého zahradnictví tolerováno, v roce 1950 byl dědeček pod pohrůžkou uvěznění donucen vstoupit do tehdejších komunálních služeb. V roce 1959 bylo zahradnictví znárodněno dekretem,” vzpomíná na rodinnou tradici syn Jan Papež.