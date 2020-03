Na jihu Čech zaznamenali ve čtvrtek hygienici 8 nových případů COVID-19, celkem je jich v regionu 58

„Opakovaně proto žádáme všechny, kteří z jakéhokoliv důvodu přijíždějí ze zahraničí, zvláště ze zemí s vysokým rizikem nákazy, o maximální opatrnost a ohleduplnost a skutečně důsledné dodržování podmínek karantény. Vzhledem k tomu, že přibývá onemocnění kontaktních, tj. vzniklých úzkým mezilidským přenosem, pak je nutné přísné dodržování hygienických zásad a nařizovaných opatření tak, aby se zamezilo dalšímu šíření nákazy. Musíme se všichni chovat tak, jako bychom byli potenciálně nemocní a tak, jako by ti vedle nás byli potenciálně nemocní. Jen tak můžeme snižovat riziko přenosu na minimum,“ zdůraznila ředitelka.

Mezi nemocnými je v současné době 37 žen a 21 mužů, převážně ve věku od 25 do 65 let. „Šestnáct nemocných má trvalé bydliště na Strakonicku, 14 je z Českokrumlovska, 13 z Českobudějovicka, 10 z Prachaticka a tři z Táborska. První dva nemocní byli zjištěni na Písecku. Jindřichohradecko zatím stále vykazuje nulu,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

V souvislosti s novými případy, nezřídka vzniklými rodinným kontaktem s nemocným, připomněla MUDr. Luňáčková potřebu co největší možné izolace pozitivní osoby v rámci domácnosti. „Nutné je nošení roušek i doma, pečlivé mytí rukou a dezinfekce rukou a všech předmětů, kterých se nemocný dotýká. Pokud je to možné, měl by mít svou místnost,“ poznamenala epidemioložka.