Městské kulturní středisko Klatovy a taneční skupina Tennessee zvou na desátý ročník Country bálu

„Chtěl bych všechny ty, co se rádi baví, pozvat na zcela netradiční bál. Ano, je to Country bál, a to již X. ročník. Tento netradiční bál připravilo Městské kulturní středisko v Klatovech ve spolupráci s naší taneční skupinou Tennessee, a to na 7. března od 20 hodin. K poslechu a hlavně k tanci bude hrát již počtvrté vynikající skupina NotaBene. Během večera uvidíte předtančení skupiny Tennessee, zasoutěžíte si o pěkné ceny, o půlnoci je pro vás připraveno překvapení v podobě speciálního country vystoupení mažoretkové skupiny Grandi Ametyst DDM Nýrsko,” informoval Ing. František Čermák, vedoucí souboru Tennesse při Městském kulturním středisku Klatovy.