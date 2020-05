Město Kroměříž i Expozici Karla Kryla navštívil štáb televizního pořadu Cyklotoulky

Po více než dvou měsících a v souladu s uvolňováním restrikcí ohledně koronaviru otevřel Dům kultury v Kroměříži Expozici Karla Kryla 12. května. Vstup do zážitkové expozice, které sídlí v centru města (ulice Prusinovského 114) je možný jen s rouškou a za dodržení dalších bezpečnostních vládních nařízení.

Návštěvníci se tak mohou nechat unést unikátní emocionální podívanou, doplněnou tvorbou slavného kroměřížského rodáka. Současně by měli dbát na zvýšenou osobní hygienu, respektovat pokyny a doporučení personálu, dodržovat odstupy a neustále si chránit nos a ústa již zmíněnou rouškou.

Expozice Karla Kryla je přístupná v úterý až neděli, a to vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.