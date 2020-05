Mateřské školy v Mladé Boleslavi zatím navštěvuje zhruba třetina dětí

"Rozhodli jsme se vyjít vstříc rodičům, kteří se museli vrátit do práce, a jelikož epidemiologický vývoj je u nás relativně příznivý, školky jsme otevřeli. Celkově naše mateřinky navštěvuje 1320 dětí, momentálně jich chodí 450, tedy asi třetina," uvedl náměstek primátora Daniel Marek.

Podle náměstka Marka se dá očekávat, že počet dětí ve školkách vzroste od 25. května, kdy se jejich starší sourozenci vrátí do lavic prvního stupně základních škol.

"V letošním školním roce ale neočekáváme, že by se do školek vrátily všechny děti, a je to rozumné. Věřím ale, že v září už se situace stabilizuje a naše školky budou opět sloužit naplno," dodal.